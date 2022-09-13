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Вице-президент Турецкой Республики позвонил премьер-министру Азербайджана

Вице-президент Турецкой Республики позвонил премьер-министру Азербайджана Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай 13 сентября позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 19:36
Вице-президент Турецкой Республики позвонил премьер-министру Азербайджана

Вице-президент Турецкой Республики Фуат Октай 13 сентября позвонил премьер-министру Азербайджанской Республики Али Асадову.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Кабинет министров.

Вице-президент Турции выразил поддержку нашей стране в связи с провокациями, совершенными Арменией на армяно-азербайджанской границе, и отметил, что турецкий народ всегда находится рядом с братским азербайджанским народом.

Ф.Октай выразил соболезнования Асадову и азербайджанскому народу в связи с гибелью наших военнослужащих в результате провокации Армении.

Премьер-министр выразил благодарность вице-президенту Турции за соболезнования и подчеркнул, что Азербайджан всегда чувствовал братскую поддержку Турции. Было отмечено, что провокации, совершенные вооруженными силами Армении на границе двух государств, были решительно пресечены.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycan xalqına başsağlığı verib

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