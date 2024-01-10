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Вице-президент Турции встретился с ветеранами войны из Азербайджана

Вице-президент Турции встретился с ветеранами войны из Азербайджана Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с ветеранами войны из Азербайджана, посетившими братскую страну по приглашению турецкой Ассоциации ветеранов войны.
Внешняя политика
10 января 2024 г. 17:11
Вице-президент Турции встретился с ветеранами войны из Азербайджана

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз встретился с ветеранами войны из Азербайджана, посетившими братскую страну по приглашению турецкой Ассоциации ветеранов войны.

Как передает Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

На встрече с участием сотрудников посольства Азербайджана в Турции вице-президент Дж.Йылмаз рассказал о героизме, проявленном ветеранами в ходе Отечественной войны, и подчеркнул, что их храбростью гордятся не только в Азербайджане, но и в Турции.

Ветераны Отечественной войны выразили благодарность за проявленное внимание.

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Версия на английском языке Vice president of Türkiye meets with Azerbaijani veterans
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti azərbaycanlı veteranlarla görüşüb

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