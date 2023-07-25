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Вице-президент Турции посетит Азербайджан

Вице-президент Турции посетит Азербайджан Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в сентябре этого года посетит Азербайджан.
Внешняя политика
25 июля 2023 г. 13:37
Вице-президент Турции посетит Азербайджан

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в сентябре этого года посетит Азербайджан.

Об этом в интервью с анкаринским бюро Report сказал сопредседатель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан, депутат правящей партии Турции ("Партия справедливости и развития") Шамиль Айрым.

"Джевдет Йылмаз является сопредседателем совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Турцией и Азербайджаном. В ходе визита будет обсужден ряд вопросов, касающихся отношений между двумя странами", - подчеркнул Ш.Айрым.

С интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Vice President of Türkiye to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

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