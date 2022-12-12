Вице-президент Турции почтил память Гейдара Алиева

Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной смерти архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейда

Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной смерти архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, соответствующей публикацией Ф.Октай поделился в Twitter.

"С уважением чту светлую память общенационального лидера родного Азербайджана, покойного Гейдара Алиева в день 19-ой годовщины со дня его смерти", - говорится в публикации.