Вице-президент Турции почтил память Гейдара Алиева
Вице-президент Турции почтил память Гейдара АлиеваВице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной смерти архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейда
Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной смерти архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.
Как передает Report, соответствующей публикацией Ф.Октай поделился в Twitter.
"С уважением чту светлую память общенационального лидера родного Азербайджана, покойного Гейдара Алиева в день 19-ой годовщины со дня его смерти", - говорится в публикации.
Can #Azerbaycan’ın Umummilli lideri, merhum Haydar Aliyev’i, vefatının 19. yıl dönümünde rahmetle anıyorum.