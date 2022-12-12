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Вице-президент Турции почтил память Гейдара Алиева

Вице-президент Турции почтил память Гейдара Алиева Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной смерти архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейда
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 16:02
Вице-президент Турции почтил память Гейдара Алиева

Вице-президент Турции Фуат Октай поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной смерти архитектора и создателя современного независимого Азербайджанского государства, всемирно известного политического деятеля, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева.

Как передает Report, соответствующей публикацией Ф.Октай поделился в Twitter.

"С уважением чту светлую память общенационального лидера родного Азербайджана, покойного Гейдара Алиева в день 19-ой годовщины со дня его смерти", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Turkish vice president commemorates national leader Heydar Aliyev
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini anıb

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