Вице-президент Турции поблагодарил Азербайджан за моральную и гуманитарную поддержку

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора был обсужден ход работ по ликвидации последствий сильного землетрясения на юго-востоке Турции, особо подчеркнуто, что азербайджанские спасатели непрерывно продолжают поисково-спасательные операции в зонах стихийного бедствия.

Ф.Октай еще раз выразил глубокую благодарность братскому государству и народу Азербайджана за моральную и гуманитарную поддержку, оказанную Турции с первых часов землетрясения, за мобилизацию всех возможностей для преодоления последствий этой тяжелой катастрофы и оказание помощи людям, столкнувшимся с трудностями.