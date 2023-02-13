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Вице-президент Турции поблагодарил Азербайджан за моральную и гуманитарную поддержку

Вице-президент Турции поблагодарил Азербайджан за моральную и гуманитарную поддержку Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.
Внешняя политика
13 февраля 2023 г. 17:24
Вице-президент Турции поблагодарил Азербайджан за моральную и гуманитарную поддержку

Состоялся телефонный разговор между премьер-министром Азербайджана Али Асадовым и вице-президентом Турции Фуатом Октаем.

Как сообщает Report, в ходе телефонного разговора был обсужден ход работ по ликвидации последствий сильного землетрясения на юго-востоке Турции, особо подчеркнуто, что азербайджанские спасатели непрерывно продолжают поисково-спасательные операции в зонах стихийного бедствия.

Ф.Октай еще раз выразил глубокую благодарность братскому государству и народу Азербайджана за моральную и гуманитарную поддержку, оказанную Турции с первых часов землетрясения, за мобилизацию всех возможностей для преодоления последствий этой тяжелой катастрофы и оказание помощи людям, столкнувшимся с трудностями.

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Версия на английском языке Turkish vice president thanks Azerbaijan over moral and humanitarian support
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti mənəvi və humanitar dəstəyə görə Azərbaycana təşəkkür edib

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