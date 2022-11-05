Вице-президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность в регионе

"Наша цель - обеспечить стабильность в регионе".
Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай на брифинге в Шуше с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.
Он заявил, что Турция сделает все необходимое для этого.
Фуат Октай сказал, что все - особенно молодежь - должны побывать в Карабахе и в Шуше, самом красивом городе региона: "Я благодарен всем, кто с первого дня приезда в Азербайджан продемонстрировал нам свое гостеприимство, в том числе и моему коллеге Али Асадову".