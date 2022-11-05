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Вице-президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность в регионе

Вице-президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность в регионе "Наша цель - обеспечить стабильность в регионе".
Внешняя политика
5 ноября 2022 г. 16:16
Вице-президент Турции: Наша цель - обеспечить стабильность в регионе

"Наша цель - обеспечить стабильность в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай на брифинге в Шуше с премьер-министром Азербайджана Али Асадовым.

Он заявил, что Турция сделает все необходимое для этого.

Фуат Октай сказал, что все - особенно молодежь - должны побывать в Карабахе и в Шуше, самом красивом городе региона: "Я благодарен всем, кто с первого дня приезда в Азербайджан продемонстрировал нам свое гостеприимство, в том числе и моему коллеге Али Асадову".

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Версия на английском языке Vice President of Turkiye: Our goal is to ensure stability in the region
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: "Məqsədimiz regionda sabitliyin təmin olunmasıdır"

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