Вице-президент Турции: Мы всегда будем поддерживать шаги, предпринимаемые Азербайджаном на пути к миру

”Турция всегда будет поддерживать шаги Азербайджана к миру".

”Турция всегда будет поддерживать шаги Азербайджана к миру".

Как сообщает Report, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в социальной сети ”X“.

Он поздравил Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку от оккупации: “Я поздравляю Азербайджан со 105-й годовщиной освобождения Баку от оккупации. Я с уважением чту память Нуру-паши и шехидов победоносной армии”.

Отметим, что сегодня исполняется 105 лет с момента освобождения города Баку от оккупации армяно-большевистскими формированиями. 15 сентября 1918 года азербайджанские и турецкие солдаты, освободив Баку от большевистско-дашнакской хунты, вписали славную страницу в историю нашей страны.