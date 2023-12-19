Вице-президент Турции: Мы продолжим расширять сотрудничество с Азербайджаном в рамках международных платформ

Азербайджан и Турция продолжат расширять сотрудничество в рамках международных площадок.

Турция и Азербайджан продолжат расширять сотрудничество в рамках международных площадок.

Как сообщает Report , об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе своего выступления на мероприятии "Встреча делового мира".

По его словам, это взаимодействие будет продолжено по всем направлениям.

Дж.Йылмаз отметил, что Тюркский инвестиционный фонд, созданный в рамках Организации тюркских государств, является очень важным направлением сотрудничества.

"Я верю, что деловой мир лучше оценит эти возможности. Созданный фонд внесет вклад в экономику тюркских государств, поддерживая увеличение объема торговли и экономической деятельности в регионе".