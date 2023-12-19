Вице-президент Турции: Мы продолжим расширять сотрудничество с Азербайджаном в рамках международных платформ

Турция и Азербайджан продолжат расширять сотрудничество в рамках международных площадок.
Как сообщает
По его словам, это взаимодействие будет продолжено по всем направлениям.
Дж.Йылмаз отметил, что Тюркский инвестиционный фонд, созданный в рамках Организации тюркских государств, является очень важным направлением сотрудничества.
"Я верю, что деловой мир лучше оценит эти возможности. Созданный фонд внесет вклад в экономику тюркских государств, поддерживая увеличение объема торговли и экономической деятельности в регионе".