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Вице-президент Турции: Мы продолжим расширять сотрудничество с Азербайджаном в рамках международных платформ

Вице-президент Турции: Мы продолжим расширять сотрудничество с Азербайджаном в рамках международных платформ Азербайджан и Турция продолжат расширять сотрудничество в рамках международных площадок.
Внешняя политика
19 декабря 2023 г. 22:33
Вице-президент Турции: Мы продолжим расширять сотрудничество с Азербайджаном в рамках международных платформ

Турция и Азербайджан продолжат расширять сотрудничество в рамках международных площадок.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в ходе своего выступления на мероприятии "Встреча делового мира".

По его словам, это взаимодействие будет продолжено по всем направлениям.

Дж.Йылмаз отметил, что Тюркский инвестиционный фонд, созданный в рамках Организации тюркских государств, является очень важным направлением сотрудничества.

"Я верю, что деловой мир лучше оценит эти возможности. Созданный фонд внесет вклад в экономику тюркских государств, поддерживая увеличение объема торговли и экономической деятельности в регионе".

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Версия на азербайджанском языке Cevdet Yılmaz: "Azərbaycanla Türkiyə beynəlxalq platformalar çərçivəsində əməkdaşlığı genişləndirməyə davam edəcək"

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