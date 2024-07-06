Вице-президент Турции: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану в связи с COP29

Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время выступления на неофициальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

По его словам, Турция придает большое значение транспортно-логистическому сотрудничеству со странами-членами ОТГ: "Изменение климата и окружающая среда являются одними из важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы выдвинули нашу кандидатуру для проведения COP31, а также продолжим поддержку Азербайджана в связи с проведением COP29".