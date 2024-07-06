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Вице-президент Турции: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану в связи с COP29

Вице-президент Турции: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану в связи с COP29 Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Внешняя политика
6 июля 2024 г. 13:31
Вице-президент Турции: Мы продолжим оказывать поддержку Азербайджану в связи с COP29

Турция продолжит поддерживать Азербайджан в вопросах подготовки к 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, об этом сказал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз во время выступления на неофициальном саммите глав государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) в Шуше.

По его словам, Турция придает большое значение транспортно-логистическому сотрудничеству со странами-членами ОТГ: "Изменение климата и окружающая среда являются одними из важнейших проблем, с которыми мы сталкиваемся. Мы выдвинули нашу кандидатуру для проведения COP31, а также продолжим поддержку Азербайджана в связи с проведением COP29".

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Версия на английском языке Vice President: Türkiye will continue to support Azerbaijan during COP29
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin vitse-prezidenti: COP29-la bağlı Azərbaycana dəstəyimizi davam etdirəcəyik

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