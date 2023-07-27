Вице-президент Турции: Мы будем развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех сферах

"Мы будем развивать наше сотрудничество с нашим дорогим братом Азербайджаном во всех областях".

"Мы будем развивать наше сотрудничество с нашим дорогим братом Азербайджаном во всех областях".

Как сообщает Report, об этом написал вице-президент Турции Джевдет Йылмаз в своем Twitter-аккаунте после встречи с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

"В Президентском комплексе мы приняли министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и сопровождающую его делегацию.

Мы и впредь будем развивать наше сотрудничество с нашим дорогим братом и другом Азербайджаном во всех областях.

Пользуясь случаем, передаю привет всем моим азербайджанским братьям", - отметил вице-президент Турции.