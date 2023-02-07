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Вице-президент США Камала Харрис возглавит делегацию на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Камала Харрис возглавит делегацию на Мюнхенской конференции Вице-президент США Камала Харрис возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17–19 февраля в Баварии.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 19:45
Вице-президент США Камала Харрис возглавит делегацию на Мюнхенской конференции

Вице-президент США Камала Харрис возглавит американскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 17–19 февраля в Баварии.

Как сообщает Report со ссылкой на американские СМИ, К. Харрис встретится с лидерами стран-участниц конференции, чтобы "продолжить интенсивное дипломатическое взаимодействие с союзниками и партнерами в отношении Украины и других региональных и глобальных проблем".

"Выступление вице-президента в Мюнхене продемонстрирует трансатлантическое единство и решимость, глобальное лидерство США и нашу неизменную приверженность поддержке Украины", - заявили в офисе вице-президента, которая возглавляла американскую делегацию в Мюнхене и в прошлом году.

Россия не приглашена в Мюнхен в знак протеста российской военной агрессии против Украины. Вместо этого организаторы позвали представителей российской оппозиции за рубежом.

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Версия на английском языке US Vice President Harris to attend Munich Security Conference
Версия на азербайджанском языке Münhen Konfransında ABŞ nümayəndə heyətinə Kamala Harris rəhbərlik edəcək

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