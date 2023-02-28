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Вице-президент Республики Куба: Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие ДН

Вице-президент Республики Куба: Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие ДН Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 22:18
Вице-президент Республики Куба: Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие ДН

Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вице-президент Республики Куба подчеркнул, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период борьбы с COVID 19, при этом наша страна продолжала очень активное и успешное председательство, гость особо подчеркнул, что Азербайджанское государство проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения, прилагает все усилия для оказания поддержки странам-членам, и выразил признательность за это.

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Версия на азербайджанском языке Salvador Antonio Valdes Mesa: "Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatının inkişafı üçün böyük işlər görüb"

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