Вице-президент Республики Куба: Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие ДН

Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения.
Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Вице-президент Республики Куба подчеркнул, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период борьбы с COVID 19, при этом наша страна продолжала очень активное и успешное председательство, гость особо подчеркнул, что Азербайджанское государство проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения, прилагает все усилия для оказания поддержки странам-членам, и выразил признательность за это.