Вице-президент Республики Куба: Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие ДН

Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения.

Азербайджан проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Республики Куба Сальвадор Антонио Вальдес Меса на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Вице-президент Республики Куба подчеркнул, что председательство Азербайджана в Движении неприсоединения пришлось на сложный период борьбы с COVID 19, при этом наша страна продолжала очень активное и успешное председательство, гость особо подчеркнул, что Азербайджанское государство проводит большую работу, направленную на развитие Движения неприсоединения, прилагает все усилия для оказания поддержки странам-членам, и выразил признательность за это.