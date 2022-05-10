Метревели: Гейдар Алиев остается в памяти как мудрый, безукоризненный и принципиальный человек

«Мы грузины хорошо помним его помощь Грузии»

Вице-президент Национальной Академии Наук Грузии (НАНГ), академик Роин Метревели дал интервью грузинскому бюро Report. Он поделился воспоминаниями, связанными с общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым.

- Господин Метревели, как вы помните первую встречу с Гейдаром Алиевым?

- Говорить о Гейдаре Алиевиче, во-первых, очень интересно, так как он был глубокой личностью, который был большим другом Грузии и грузин. Это был человек высокого интеллекта, хорошо информированным. В Грузии Гейдара Алиева уважали, уважают и будут уважать. Неслучайно в Тбилиси установлен его памятник. Мы – грузины уважаем и чтим его память.

Я счастлив, что мне несколько раз пришлось встречаться с ним. Я его знал как члена Политбюро Центрального Компартии СССР, первого заместителя председателя Совета Министров СССР, а после как великого руководителя нового Азербайджана.

В 1996 году я был ректором Тбилиского Государственного Университета (ТГУ) им. Иване Джавахишвили. Совет университета решил наградить президента Азербайджана Гейдара Алиева и избрать его почетным доктором ТГУ. Весной того года Гейдар Алиев посетил с визитом Тбилиси. В начале апреля он посетил ТГУ вместе с делегацией. В делегацию входили министры, председатель Милли Меджлиса, такие историки, как Зия Буниятов и Играр Алиев. В торжественном мероприятии принял участие и президент Грузии Эдуард Шеварднадзе.

Я как ректор вручил Гейдару Алиевичу свидетельство доктора наук ТГУ. Он был очень рад. В своем выступлении он продемонстрировал свою открытость. В нем он высказал большую любовь к грузинскому народу, к нашему университету и студентам.

С наградой его поздравили Эдуард Амвросиевич, ученые и студенты. После торжественного вечера мы – я, Гейдар Алиев и Эдуард Шеварднадзе собрались вместе и в течение часа поговорили о многом. Тогда его личность раскрылась еще больше, я понял, что он неординарный человек, как говорится, высокого полета. Говорил о нашем будущем. Президенты имели тесные дружественные отношения, и это было видно. Их мысли по серьезным вопросам перекликались друг с другом. Это встреча мне очень запомнилась.

- Как он запомнился Вам как человек и как политик?

- Второй раз мне посчастливилось встретиться с ним в 1998 году. Тогда отмечался юбилей азербайджанского вуза. Я в качестве ректора возглавлял грузинскую делегацию, который отправился в Баку на мероприятие. В нем участвовали около 15 ректоров турецких вузов. Был и ректор Московского Государственного Университета имени М.В. Ломоносова академик Виктор Садовничий.

Ректоров принял Гейдар Алиев. Во время встречи он выступил с речью, а затем выступили ректоры. Я думал, что после почти двух часов выступлений Гейдар Алиевич мог бы устать. Но, когда я обратился к нему и напомнил, что он доктор Тбилисского Государственного Университета, он почти час говорил о Грузии, о грузинском университете и о нашей дружбе. Вот таким человеком с большим душевным богатством был Гейдар Алиевич.

Гейдар Алиев проделал такую большую работу, что невозможно оценить весь ее масштаб. Мне рассказывали, что министр образования Советского союза как-то сказал, что Гейдар Алиев будучи первым заместителем председателя Совета Министров СССР посетил коллегию. Министр подумал, что у него будет обычное выступление. Но когда он выступил речью, оказалось, что весьма подробно информирован об образовании в целом в стране. Гейдар Алиевич был человеком с большой буквы, обладал лучшими человеческими качествами и был очень принципиальным. В моей памяти он остался как великий, мудрый, безукоризненный человек, солидный государственный деятель, большой интернационалист, человек который любил свой и другие народы.

- Вы упомянули дружбу Гейдара Алиева и Эдуарда Шеварднадзе. Как Вы можете описать отношения между ними?

- Да, у них была большая дружба. Они часто переговаривались по телефону. Я помню, когда был совершен теракт против Эдуарда Шеварднадзе в 1998 году, первым кто поинтересовался о его состоянии был Гейдар Алиев. Вечером того дня по телевидению сообщили, что первый звонок был от Гейдара Алиевича.

Я еще помню, что в 1995 году, когда Эдурада Амбросиевича избирали президентом, Гейдар Алиевич специально приехал в Тбилиси. Я присутствовал на встречах в честь его визита. Гейдар Алиев официально поддержал Эдуарда Шеварднадзе. Действительно дружба этих двух политиков помогла еще большему сближению наших народов. Грузины и азербайджанцы исторически дружили, мы всегда были братьями. Оба лидера сыграли большую роль в этом.

- В Грузии помнят поддержку и помощь Гейдара Алиева в трудные времена для страны в начале 90-х годах.

- Да, мы хорошо помним те трудные времена и хорошо помним помощь Гейдара Алиевича Грузии. Он был не просто азербайджанцем, а кавказским человеком. Был настоящим интернационалистом. Он очень много дал нашим государствам.

- Как вы оцениваете нынешние азербайджано-грузинские отношения?

- Наши отношения оцениваю положительно. Я люблю Азербайджан и азербайджанский народ. У меня много друзей в Азербайджане, чем я горжусь. Мы будем жить и помогать друг-другу, и это очень важно.

Азербайджан продолжает развиваться под руководством Ильхама Алиева. Он много чего взял от отца, и это на пользу Азербайджана. Ильхам Алиев глубоко образованный человек, он владеет ситуацией. Я считаю, что Ильхам Алиев является достойным продолжателем пути и дела своего отца - Гейдара Алиева. По моему мнению, во многом ему помогает супруга, первый вице-президент Мехрибан Алиева. Азербайджанский народ доволен руководством страны, что очень важно. Когда приезжаешь в Баку, видишь цветущий мегаполис. Здесь видна рука руководство, чувствуется забота о развитии города и страны.

- Господин Метревели, благодарим Вас за интервью.