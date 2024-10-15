Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила штаб-квартиру ICESCO

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила штаб-квартиру Исламской организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате (Марокко).

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева посетила штаб-квартиру Исламской организация по вопросам образования, науки и культуры (ICESCO) в Рабате (Марокко).

Как сообщает Report, 14 октября на встрече с генеральным директором ICESCO Салимом бен Мухаммадом аль-Маликом были обсуждены деятельность Фонда Гейдара Алиева, сотрудничество Азербайджана с ICESCO, в том числе совместные проекты с Фондом.

В центре внимания оказались сотрудничество Фонда и ICESCO в рамках COP29, а также вопросы, связанные с участием организации на COP29.

На встрече также представлена ​​информация об экологических проектах, реализуемых Общественным объединением IDEA, учредителем и руководителем которого является Лейла Алиева.

В рамках встречи Фонд Гейдара Алиева и ICESCO подписали соглашение о сотрудничестве по проекту образования и социальной поддержки вынужденных переселенцев (девушек) и интернатов в Буркина-Фасо. Документ подписан исполнительным директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алекперовым и генеральным директором ICESCO Салимом бин Мухаммадом аль-Маликом.

Проект продлится до октября 2025 года и охватит ряд городов Буркина-Фасо.