Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева награждена российской медалью Пушкина.

Как сообщает Report, президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Медалью Пушкина награждаются российские граждане и иностранцы за заслуги в области культуры и искусства, просвещения, гуманитарных наук и литературы, за большой вклад в изучение и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей, за создание высокохудожественных образов.