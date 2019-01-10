Вице-президент Европейской комиссии планирует посетить Азербайджан в феврале

Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович планирует посетить Азербайджан в следующем месяце.

Как сообщает Report, М. Шефчович примет участие на заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, которое пройдет в Баку в феврале.

Напомним, вице-президент Европейской комиссии по Энергетическому союзу принимал участие в четвертом заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора , которое прошло в Баку в прошлом году.