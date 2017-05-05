Вице-президент Болгарии: Экстремизм не имеет границ

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "На Всемирном форуме по межкультурному диалогу мы должны использовать имеющиеся возможности для налаживания мостов между народами".

Как сообщает Report, об этом заявила вице-президент Болгарии Илиана Иотова, выступая на первой пленарной сессии "Способствование диалогу и универсальным ценностям: Инструменты предотвращения насильственного экстремизма" в рамках проходящего сегодня в Баку IV Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Она отметила, что нужно бороться с экстремизмом, а не с его последствиями, "иначе мы будем всегда позади". И. Иотова отметила, что экстремизм не имеет границ.



В своем выступлении вице-президент Болгарии призвала всех придавать большое значение образованию, уважению различным народам: "Нужно обязательно работать с молодежью. Нужно слушать их, давать им возможность высказаться. Если мы будем вкладывать в образование, мы позволим им получать качественное образование".