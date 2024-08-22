Вице-президент ассоциации: Молодежь на острове Бонайре не видит перспектив

Молодежь на острове Бонайре сегодня не видит перспектив в своем будущем.

Молодежь на острове Бонайре сегодня не видит перспектив развития в своем будущем.

Как передает Report, об этом заявила вице-президент ассоциации Афро-Карибского региона Рутшайни Жанет Холдер в ходе конференции "Путь самоопределения острова Бонайре в Генеральной Ассамблее ООН через Баку".

"Молодежь сталкивается со многими трудностями при трудоустройстве на Бонайре. Нам приходится уезжать за границу, чтобы получить высшее образование, а когда мы возвращаемся, наши дипломы не признаются", - сказала она.

По словам Холдер, несмотря на официальные требования к работодателям набирать персонал среди местного населения, с 2010 года большинство рабочих мест отдают европейцам и другим неместным жителям, иммигрирующим на остров.

"Это еще больше снижает шансы молодежи Бонайре получить опыт работы и зарабатывать на достойную жизнь»,- рассказала она.