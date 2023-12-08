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Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили в Москве двустороннее торгово-экономическое сотрудничество

Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили в Москве двустороннее торгово-экономическое сотрудничество Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе – октябре 2023 составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.
Внешняя политика
8 декабря 2023 г. 21:32
Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили в Москве двустороннее торгово-экономическое сотрудничество

Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе – октябре 2023 составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Как сообщает российское бюро Report, об этом было заявлено в ходе встречи заместитель председателя Правительства России Алексей Оверчук в Москве на встрече с заместителем премьер-министром Азербайджана Шахином Мустафаевым.

В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между странами.

Также сопредседатели МПК подчеркнули положительную динамику развития торговли, подтверждающую эффективность двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanla Rusiya arasında ticarət dövriyyəsi 20% artıb

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