Вице-премьеры Азербайджана и РФ обсудили в Москве двустороннее торгово-экономическое сотрудничество

Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в январе – октябре 2023 составил 20% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.
Как сообщает российское бюро
В ходе беседы стороны рассмотрели актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между странами.
Также сопредседатели МПК подчеркнули положительную динамику развития торговли, подтверждающую эффективность двустороннего сотрудничества и подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.