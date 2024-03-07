Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели очередную встречу на границе

Азербайджан и Армения провели очередную встречу комиссий по делимитации границы.

Азербайджан и Армения провели очередную встречу комиссий по делимитации государственной границы.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, встреча прошла на границе двух стран под председательством вице-премьеров Азербайджана и Армении Шахина Мустафаева и Мгера Григоряна.

В ведомстве отметили, что это седьмая по счету встреча Государственной комиссии по делимитации границы между Азербайджаном и Арменией и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном.

Стороны провели обмен мнениями по вопросам делимитации и приступили к согласованию проекта положения о совместной деятельности комиссий двух стран, отметили в МИД.

"Участники встречи также обсудили порядок проведения делимитационных работ. Стороны согласились в кратчайшие сроки завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий, и определить дату и место проведения следующей встречи", - отметили в МИД.