О нас

Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели на границе заседание по делимитации

Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели на границе заседание по делимитации Вице-премьеры Армении и Азербайджана, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев провели совместное заседание комиссий двух стран по делимитации государственной границы.
Внешняя политика
12 июля 2023 г. 17:28
Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели на границе заседание по делимитации
Шахин Мустафаев

Вице-премьеры Армении и Азербайджана, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев провели совместное заседание комиссий двух стран по делимитации государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает МИД Армении.

Сообщается, что это четвертое по счету заседание.

Стороны продолжили обсуждение аспектов разграничения, включая ряд организационных и процедурных вопросов, согласно договоренностям, достигнутым на встречах различного формата между лидерами Армении и Азербайджана.

Стороны также договорились в рабочем порядке определить день и место следующей встречи двух комиссий.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy PMs of Azerbaijan and Armenia hold meeting on border delimitation

Самое читаемое

Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
При азербайджанском банке создана лизинговая компания
6 июля 2023 г. 18:29
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
Июнь 2023 года стал самым жарким на планете за время наблюдений
7 июля 2023 г. 08:12
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
Посол: Надеюсь, что граждане Черногории смогут въезжать в Азербайджан без визы
7 июля 2023 г. 11:55
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
Президент: Политический диалог между Азербайджаном и Албанией отличается очень хорошей динамикой
7 июля 2023 г. 14:05
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
Азербайджан начал поставки груш в еще одну страну
7 июля 2023 г. 16:50
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
Президент: Благоприятное географическое положение Азербайджана создает дополнительные возможности в транспортной сфере
11 июля 2023 г. 19:07
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
Спецпосланник президента США Джон Керри посетит Китай
12 июля 2023 г. 08:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi