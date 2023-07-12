Вице-премьеры Азербайджана и Армении провели на границе заседание по делимитации

Вице-премьеры Армении и Азербайджана, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев провели совместное заседание комиссий двух стран по делимитации государственной границы.

Вице-премьеры Армении и Азербайджана, Мгер Григорян и Шахин Мустафаев провели совместное заседание комиссий двух стран по делимитации государственной границы.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщает МИД Армении.

Сообщается, что это четвертое по счету заседание.

Стороны продолжили обсуждение аспектов разграничения, включая ряд организационных и процедурных вопросов, согласно договоренностям, достигнутым на встречах различного формата между лидерами Армении и Азербайджана.

Стороны также договорились в рабочем порядке определить день и место следующей встречи двух комиссий.