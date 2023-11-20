Вице-премьер Узбекистана: Эта конференция послужит укреплению отношений между Азербайджаном и Узбекистаном

Сегодняшняя конференция Движения неприсоединения по расширению прав и возможностей женщин, проходящая в Баку послужит укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.

Сегодняшняя конференция Движения неприсоединения "Расширение прав и возможностей женщин" имеет большое значение для достижения гендерного равенства и поддержки женщин.

Как передает Report, об этом заявила заместитель премьер-министра Узбекистана Зулайхо Махкамова в своем выступлении.

По словам Махкамовой, Узбекистан присоединился к миссии по расширению прав женщин: "Наша страна приняла ряд важных шагов для достижения этой цели - было принято около 100 правовых документов, ратифицирован ряд международных документов по этому вопросу".

Заместитель премьер-министра отметила, что для поддержки женского предпринимательства Узбекистан начал предоставлять кредиты по льготной системе.

Эта конференция послужит укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, считает Махкамова.

"Данное мероприятие очень важно для развития сотрудничества между двумя странами во многих сферах. В Узбекистане действует 210 предприятий с участием азербайджанского капитала и есть потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества",- сказала она.