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Вице-премьер Узбекистана: Эта конференция послужит укреплению отношений между Азербайджаном и Узбекистаном

Вице-премьер Узбекистана: Эта конференция послужит укреплению отношений между Азербайджаном и Узбекистаном Сегодняшняя конференция Движения неприсоединения по расширению прав и возможностей женщин, проходящая в Баку послужит укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном.
Внешняя политика
20 ноября 2023 г. 10:46
Вице-премьер Узбекистана: Эта конференция послужит укреплению отношений между Азербайджаном и Узбекистаном

Сегодняшняя конференция Движения неприсоединения "Расширение прав и возможностей женщин" имеет большое значение для достижения гендерного равенства и поддержки женщин.

Как передает Report, об этом заявила заместитель премьер-министра Узбекистана Зулайхо Махкамова в своем выступлении.

По словам Махкамовой, Узбекистан присоединился к миссии по расширению прав женщин: "Наша страна приняла ряд важных шагов для достижения этой цели - было принято около 100 правовых документов, ратифицирован ряд международных документов по этому вопросу".

Заместитель премьер-министра отметила, что для поддержки женского предпринимательства Узбекистан начал предоставлять кредиты по льготной системе.

Эта конференция послужит укреплению двусторонних отношений между Азербайджаном и Узбекистаном, считает Махкамова.

"Данное мероприятие очень важно для развития сотрудничества между двумя странами во многих сферах. В Узбекистане действует 210 предприятий с участием азербайджанского капитала и есть потенциал для дальнейшего расширения экономического сотрудничества",- сказала она.

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Версия на английском языке Uzbekistan's deputy PM: NAM conference to serve to strengthen relations between Azerbaijan and Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: “Bu konfrans Özbəkistanla Azərbaycan arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə xidmət edəcək”

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