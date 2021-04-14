Вице-премьер: Украина поддерживала и будет поддерживать Азербайджан

"У нас с вами, у Украины и Азербайджана, схожие судьбы"

"У нас с вами, у Украины и Азербайджана, схожие судьбы. У нас есть соседи, и не всегда дружественные. Часть наших территорий оккупированы. У вас это был Карабах, а у нас часть Донбасса и Крым".

Как сообщает Report. об этом заявил журналистам в Агдаме находящийся с рабочим визитом в Азербайджане вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Я вас поздравляю. Вы находитесь на освобожденной земле и я здесь в гостях. Все, что я тут увидел, конечно, выглядит ужасно. Но я уверен, когда я посещу его вновь это будет новый и прекрасный Агдам", - сказал он.

Вице-премьер-министр также отметил, что целью визита украинской делегации является ознакомление с опытом Азербайджана в вопросе восстановления инфраструктуры освобожденных территорий и предложить взамен опыт Украины.

"Как вы знаете, части освобожденных территорий Донбасса также заминированы. Мы готовы предложить руку помощи там, где мы можем быть полезны и при этом получить опыт Азербайджана. Мы приехали в страну, которая является нашим другом и партнером. У вас большой фронт работы по разминированию, и мы увидели как это происходит на деле".

Вице-премьер также подчеркнул, что Украина поддерживала и будет поддерживать Азербайджан.

"Мы уважаем вашу территориальную целостность и суверенитет. Мы считаем, что никто не вправе менять международно признанные границы и ожидаем того же самого уважения нашей территориальной целостности и нерушимости нашего суверенитета. Поэтому мы всегда будем на вашей стороне"-, заключил он.