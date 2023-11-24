Вице-премьер Туркменистана: Бакинский саммит СПЕКА - важный этап для сотрудничества

Первый саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии(СПЕКА), проходящий сегодня в Баку знаменует важный этап для сотрудничества между странами.

Первый проходящий в Баку саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии(СПЕКА) знаменует важный этап для сотрудничества между странами.

Как передает Report, об это заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

"Интерес к Центральной Азии растет с каждым годом. Наш регион быстро развивается. Наличие здесь природных ресурсов, выгодное географическое положение привлекательны для серьезных инвестиций", - сказал он.

По словам Гельдимырадова, Туркменистан за последние годы активизировал торговое сотрудничество со странами программы.