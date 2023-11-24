О нас

Вице-премьер Туркменистана: Бакинский саммит СПЕКА - важный этап для сотрудничества

Вице-премьер Туркменистана: Бакинский саммит СПЕКА - важный этап для сотрудничества Первый саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии(СПЕКА), проходящий сегодня в Баку знаменует важный этап для сотрудничества между странами.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 15:24
Вице-премьер Туркменистана: Бакинский саммит СПЕКА - важный этап для сотрудничества

Первый проходящий в Баку саммит Специальной программы ООН для экономик стран Центральной Азии(СПЕКА) знаменует важный этап для сотрудничества между странами.

Как передает Report, об это заявил заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамырат Гельдимырадов.

"Интерес к Центральной Азии растет с каждым годом. Наш регион быстро развивается. Наличие здесь природных ресурсов, выгодное географическое положение привлекательны для серьезных инвестиций", - сказал он.

По словам Гельдимырадова, Туркменистан за последние годы активизировал торговое сотрудничество со странами программы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Deputy PM of Turkmenistan: SPECA summit is important stage for cooperation
Версия на азербайджанском языке Türkmənistan Baş nazirinin müavini: “SPECA sammiti əməkdaşlıq üçün mühüm mərhələdir”

Самое читаемое

На АЗС в Пираллахи произошел взрыв
ФотоНа АЗС в Пираллахи произошел взрыв
18 ноября 2023 г. 14:40
Старинные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
ФотоСтаринные азербайджанские ковры будут выставлены на торги в Австрии
20 ноября 2023 г. 08:53
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
Более 20 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы
20 ноября 2023 г. 11:32
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
На берегу Каспия найдено тело неизвестного мужчины
20 ноября 2023 г. 19:45
В Баку завершилась конференция на тему Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин
ФотоВ Баку завершилась конференция на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин"
21 ноября 2023 г. 14:10
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
Синди Поллукс: Французская Гвиана благодарна Азербайджану за поддержку
21 ноября 2023 г. 11:27
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
Глава ЕК: Майдан в Украине навсегда изменил Европу
21 ноября 2023 г. 13:37
В Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
ФотоВ Шабране в цехе при взрыве шины погиб один человек
22 ноября 2023 г. 10:29
В Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
ФотоВ Анкаре состоялась выставка-форум c участием предпринимателей из Азербайджана и Турции
22 ноября 2023 г. 19:57
В Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
ФотоВ Варшаве состоялись презентация книги и выставка об истории Карабахского ханства
23 ноября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi