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Вице-премьер Молдовы: Мы адаптировали новшества Asan к нашей стране

Вице-премьер Молдовы: Мы адаптировали новшества Asan к нашей стране Молдова сотрудничает с Азербайджаном в сфере цифровизации.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 13:00
Вице-премьер Молдовы: Мы адаптировали новшества Asan к нашей стране

Молдова сотрудничает с Азербайджаном в сфере цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Молдовы Юрий Цуркану заявил на панельной дискуссии в рамках проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

"Данное сотрудничество началось еще 10 лет назад, опыт Asan был уникальным. Мы адаптировали эти новшества к нашей стране. И все еще продолжаем перенимать опыт у Asan", отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Baş nazirinin müavini: “ASAN xidmət”in yeniliklərini ölkəmizə uyğunlaşdırmışıq”
Версия на английском языке Moldovan deputy PM: We adapted Asan innovations to our country

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