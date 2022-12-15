Вице-премьер Молдовы: Мы адаптировали новшества Asan к нашей стране

Молдова сотрудничает с Азербайджаном в сфере цифровизации.

Молдова сотрудничает с Азербайджаном в сфере цифровизации.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра Молдовы Юрий Цуркану заявил на панельной дискуссии в рамках проходящего в Баку международного форума "Путь к современному управлению: к устойчивым и инновационным госуслугам" по случаю 10-летия создания Asan Xidmət.

"Данное сотрудничество началось еще 10 лет назад, опыт Asan был уникальным. Мы адаптировали эти новшества к нашей стране. И все еще продолжаем перенимать опыт у Asan", отметил он.