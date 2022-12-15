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Вице-премьер Молдовы: ASAN Xidmət - узнаваемый и успешный азербайджанский бренд

Вице-премьер Молдовы: ASAN Xidmət - узнаваемый и успешный азербайджанский бренд Государственное агентство Азербайджана по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (АSAN Xidmət) - это бренд, который не только очень известен но и высоко оценивается, как успешная азербайджанская марка.
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 14:07
Вице-премьер Молдовы: ASAN Xidmət - узнаваемый и успешный азербайджанский бренд

Государственное агентство Азербайджана по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям (АSAN Xidmət) - это бренд, который не только очень известен, но и высоко оценивается, как успешная азербайджанская марка.

Как передает Report, об этом журналистам заявил вице-премьер Молдовы по вопросам цифровизации Юрий Цуркану.

"Мы внедрили в Молдове аналог ASAN, и благодарны правительству Азербайджана за этот отличный опыт", - сказал он.

По словам Ю. Цуркану, несмотря на то, что в Молдове существует 40 многофункциональных центров с аналогичной системой, Азербайджан пошел намного дальше в этой сфере, добавив, что Молдова по сей день продолжает перенимать этот опыт.

“В настоящее время у нас есть социальные программы, и мы больше ориентируемся на цифровое развитие, которое предоставляет людям услуги более высокого качества. В связи с этим, мы используем модель ASAN как основную модель", - заключил он.

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Версия на азербайджанском языке Moldova Baş nazirinin müavini: “ASAN xidmət” tanınan və uğurlu Azərbaycan brendidir"
Версия на английском языке Moldovan deputy PM: ASAN Service – recognizable, successful Azerbaijani brand

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