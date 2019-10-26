​Вице-премьер Кувейта: Нет военного решения сирийского конфликта

Движение неприсоединения должно более активно участвовать в глобальной системе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Кувейта Мохаммад ас-Сабах ас-Салем ас-Сабах в ходе второго дня XVIII саммита Движения неприсоединения.

"Движение неприсоединения должно более активно участвовать в глобальной системе. Надо обеспечить более интерактивное сотрудничество. Требуется создание единого миропорядка", - сказал он.

Вице-премьер также напомнил о существовании и нерешенности палестинского и сирийского конфликтов.

"Международное сообщество никак не может найти решение палестинского конфликта. Кроме того, нет военного решения сирийского конфликта. Осуждаем нарушение суверенного статуса Сирии. Поддерживаем создание Конституционального комитета. Кувейт выступает за приверженность принципам ДН и его процветание", - подытожил он.