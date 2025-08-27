Вице-премьер: Формирование основ стратегического партнерства с США - большой дипломатический успех для Азербайджана

Визит в Вашингтон продемонстрировал, что растущая роль Азербайджана на международной арене, его усиливающееся влияние и статус надежного партнера признаны во всем мире.

Визит в Вашингтон продемонстрировал, что растущая роль Азербайджана на международной арене, его усиливающееся влияние и статус надежного партнера признаны во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев в ходе выступления на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

Он отметил, что формирование основ стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки во время визита является большим дипломатическим и политическим успехом для Азербайджана.

"В то же время подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве США является очередной победой, вписанной в историю нашей страны. Этот документ, будучи результатом напряженных обсуждений и последовательных дипломатических усилий, является ярким примером решительного лидерства президента Ильхама Алиева, стратегического мышления и дальновидной политики. Наряду с другими важными вопросами, включенными в Совместную декларацию, положения об открытии транспортных коммуникаций в регионе имеют большое значение", - добавил Мустафаев.