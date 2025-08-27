О нас

Вице-премьер: Формирование основ стратегического партнерства с США - большой дипломатический успех для Азербайджана

Вице-премьер: Формирование основ стратегического партнерства с США - большой дипломатический успех для Азербайджана Визит в Вашингтон продемонстрировал, что растущая роль Азербайджана на международной арене, его усиливающееся влияние и статус надежного партнера признаны во всем мире.
Внешняя политика
27 августа 2025 г. 12:05
Вице-премьер: Формирование основ стратегического партнерства с США - большой дипломатический успех для Азербайджана
Шахин Мустафаев

Визит в Вашингтон продемонстрировал, что растущая роль Азербайджана на международной арене, его усиливающееся влияние и статус надежного партнера признаны во всем мире.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев в ходе выступления на специальном заседании Кабинета министров, посвященном визиту президента Ильхама Алиева в США.

Он отметил, что формирование основ стратегического партнерства между Азербайджаном и Соединенными Штатами Америки во время визита является большим дипломатическим и политическим успехом для Азербайджана.

"В то же время подписание Совместной декларации между Азербайджаном и Арменией при свидетельстве США является очередной победой, вписанной в историю нашей страны. Этот документ, будучи результатом напряженных обсуждений и последовательных дипломатических усилий, является ярким примером решительного лидерства президента Ильхама Алиева, стратегического мышления и дальновидной политики. Наряду с другими важными вопросами, включенными в Совместную декларацию, положения об открытии транспортных коммуникаций в регионе имеют большое значение", - добавил Мустафаев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Deputy PM: Washington visit highlights Azerbaijan’s growing global role and partnership
Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: ABŞ ilə strateji tərəfdaşlığın əsaslarının qoyulması, Azərbaycan üçün böyük diplomatik və siyasi uğurdur

Экслюзивные новости

“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
“Узбекнефтегаз” огласил приоритетные направления будущего сотрудничества с SOCAR
25 августа 2025 г. 16:18
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
Названы сроки начала геологоразведки SOCAR в Узбекистане
25 августа 2025 г. 14:42
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
Глава “Узбекнефтегаз”: С SOCAR изучаем возможности расширения сотрудничества в сфере торговли
25 августа 2025 г. 13:25
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
Баходиржон Сидиков: “Узбекнефтегаз” проявляет интерес к ведущим нефтегазовым проектам в Азербайджане - ИНТЕРВЬЮ
25 августа 2025 г. 11:03
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi