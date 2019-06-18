​Вице-премьер: Азербайджан представит второй отчет в ООН 15 июля

"Азербайджан представит свой второй Отчет по устойчивому развитию в ООН 15 июля этого года".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-премьер, председатель Национального координационного совета по устойчивому развитию Али Ахмедов во время своего выступления на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль омбудсменов в достижении целей справедливого мира и устойчивого развития".

Вице-премьер отметил, что многие страны мира тесно вовлечены в программу ООН, которая реализуется в мире для существенного изменения и обновления ситуации к 2030 году: "Азербайджан вносит свой вклад в реализацию этой программы. Азербайджан представит свой второй доклад по устойчивому развитию в ООН 15 июля. Только 14 стран мира смогут представить свои отчеты".