Вице-премьер России пригласил азербайджанского коллегу на XXI энергетический форум в Санкт-Петербурге

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Москва и Баку решили ряд вопросов, которые ранее вызывали сложные дискуссии.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин в ходе заседания азербайджанско-российской межправительственной комиссии по торгово-экономическим связям в Баку.

Вице-премьер также пригласил своего азербайджанского коллегу на энергетический форум в Санкт-Петербурге.

"Мы очень много времени потратили на переговоры, сняли ряд вопросов, которые вызывали сложные дискуссии. Пользуясь, случаем я приглашаю вас на XXI энергетический форум в Санкт-Петербурге 1-3 июня 2017 года", - подчеркнул Д.Рогозин, обращаясь к первому вице-премьеру Азербайджана Ягубу Эюбову.