Вице-премьер правительства Азербайджана выразил соболезнования в посольстве Франции - ФОТО

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Вице-премьер правительства Азербайджана Эльчин Эфендиев от имени правительства и президента Азербайджана выразил соболезнования в посольстве Франции в Азербайджане в связи с серией терактов в Париже 13 ноября.

Как сообщает Report, Э.Эфендиев выразил соболезнования послу Франции в Азербайджане Аурелии Буше, а также оставил запись в книге соболезнований.

Посол А.Буше в свою очередь поблагодарила вице-премьера за искренние слова, отметив, что тот факт, что азербайджанцы несут цветы и выражают свою скорбь говорит о том, что отношения между двумя странами находятся на высоком уровне.

Э.Эфендиев заявил журналистам, что эта трагедия потрясла все человечество. Он напомнил, что глава азербайджанского государства в этот же день выразил свои соболезнования французскому народу. Э.Эфендиев выразил уверенность, что эта трагедия не сломит дух французов.