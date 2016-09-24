Вице-премьер-министр Кыргызстана посетит Азербайджан

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Вице-премьер-министр Кыргызстана Гульмира Кудайбердиева посетит Азербайджан на следующей неделе. Как сообщает Report, Гульмира Кудайбердиева возглавит делегацию Кыргызстана на V Бакинском международном гуманитарном форуме, который пройдет с 29 по 30 сентября.

Согласно распоряжению правительства, в состав делегации также вошли директор департамента туризма министерства культуры, информации и туризма Азамат Джаманкулов и заместитель заведующего отделом международного сотрудничества Аппарата правительства Медер Утебаев.