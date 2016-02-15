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    Вице-премьер Казахстана прибыл в Азербайджан

    Бакытжан Сагинтаев посетит старый и новый порт Баку, обсудит перспективы сотрудничества в области транспортировки

    Баку. 15 февраля. REPORT.AZ/ Вице-премьер Казахстана Бакытжан Сагинтаев прибыл c визитом в Азербайджан.

    Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдара Алиева его встретили официальные лица Азербайджана.

    Отметим, что в рамках визита Б.Сагинтаев проведет встречу с премьер-министром Азербайджана Артуром Раси-заде, а также с другими официальными лицами страны.

    Б.Сагинтаев также посетит старый и новый порт Баку, обсудит перспективы сотрудничества в области торговли, а также транзита грузов.

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