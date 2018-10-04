Вице-премьер Азербайджана примет участие на заседании глав правительств стран-членов ГУАМ

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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 5 октября в столице Молдовы Кишеневе состоится заседание глав правительств стран-членов ГУАМ.

Как сообщает Report, на мероприятии Азербайджан представит делегация по главе с вице-премьером Али Ахмедовым.

Здесь обсудят вопросы развития экономических, политических связей между странами-участницами ГУАМ, перспективы совместной деятельности в международных организациях.

В заключение будут подписаны совместная декларация глав правительств и протокол между таможенными управлениями стран-членов ГУАМ о сотрудничестве в области борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с авиаперевозкой товаров через госграницу.