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    Вице-премьер Азербайджана примет участие на заседании глав правительств стран-членов ГУАМ

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ 5 октября в столице Молдовы Кишеневе состоится заседание глав правительств стран-членов ГУАМ

    Как сообщает Report, на мероприятии Азербайджан представит делегация по главе с вице-премьером Али Ахмедовым. 

    Здесь обсудят вопросы развития экономических, политических связей между странами-участницами ГУАМ, перспективы совместной деятельности в международных организациях. 

    В заключение будут подписаны совместная декларация глав правительств и протокол между таможенными управлениями стран-членов ГУАМ о сотрудничестве в области борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с авиаперевозкой товаров через госграницу. 

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