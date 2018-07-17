Вице-премьер: Азербайджан - ценный стратегический партнер Румынии

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Баку. 17 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан является для Румынии ценным стратегическим партнером.

Как сообщает Report со ссылкой на румынские СМИ, об этом сказала заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчалл на встрече с председателем Госкомитета по работе с диаспорой Азербайджана Фуадом Мурадовым.

На встрече в Бухаресте обсуждены такие темы, как углубление стратегического партнерства между Румынией и Азербайджаном, особенно в области экономического сотрудничества, поддержка Азербайджаном Румынии в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на период 2020-2021 гг., укрепления диалога между ЕС и НАТО с Азербайджаном, а также вопрос развития сотрудничества с Международным Центром Низами Гянджеви.

"Развитие экономического аспекта стратегического партнерства с Азербайджаном представляет большой интерес для обоих государств. Также во время председательства в Совете ЕС, и не только, Румыния будет выступать за укрепление отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном", - сказал вице-премьер-Румынии.