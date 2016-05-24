Вице-министр Литвы: Восточное партнерство остается амбициозной и жизнеспособной политикой ЕС

Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Восточное партнерство остается амбициозной и жизнеспособной политикой ЕС.

Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт МИД Литвы, об этом заявил вице-министр иностранных дел Литвы Андрюс Кривас на встрече глав МИД Восточного партнерства в Брюсселе.

А.Кривас обратил внимание на важность стратегической коммуникации, подчеркнул, что ЕС и государства-члены должны оказывать поддержку и прилагать все усилия к укреплению устойчивости партнеров к внутренним и внешним угрозам.

"Ситуация в плане безопасности в странах Восточного партнерства оказывает непосредственное влияние на стабильность, экономическое благополучие и демократические процессы всего региона, поэтому ЕС должен активно приобщаться к решению конфликтов по соседству, стремиться к полному осуществлению Минских договоренностей и продолжать политику непризнания аннексии Крыма", - заявил вице-министр.