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    Вице-министр Литвы: Восточное партнерство остается амбициозной и жизнеспособной политикой ЕС

    Ситуация в плане безопасности в странах Восточного партнерства оказывает непосредственное влияние на стабильность всего региона

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Восточное партнерство остается амбициозной и жизнеспособной политикой ЕС. 

    Как сообщает Report cо ссылкой на официальный сайт МИД Литвы, об этом заявил вице-министр иностранных дел Литвы Андрюс Кривас на встрече глав МИД Восточного партнерства в Брюсселе. 

    А.Кривас обратил внимание на важность стратегической коммуникации, подчеркнул, что ЕС и государства-члены должны оказывать поддержку и прилагать все усилия к укреплению устойчивости партнеров к внутренним и внешним угрозам. 

    "Ситуация в плане безопасности в странах Восточного партнерства оказывает непосредственное влияние на стабильность, экономическое благополучие и демократические процессы всего региона, поэтому ЕС должен активно приобщаться к решению конфликтов по соседству, стремиться к полному осуществлению Минских договоренностей и продолжать политику непризнания аннексии Крыма", - заявил вице-министр.

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