Вице-мэр: Визит главы ИВ Габалинского района в Йокнеам запланирован на ноябрь

Баку - Йокнеам. 28 сентября. REPORT.AZ/ 6 ноября израильский город Йокнеам посетит делегация во главе с главой исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаевым для подписания соглашения о побратимстве.

Как сообщает Report, об этом группе азербайджанских журналистов заявил вице-мэр города Йокнеам Роман Перес.

По его словам, визит делегации должен был быть совершен в середине сентября, однако из-за подготовки к референдуму в Азербайджане 26 сентября, этот визит был перенесен: "Потом, скорее всего весной, мы планируем посетить Габалу, чтобы подписать соглашение о побратимстве с азербайджанской стороной".

Вице-мэр отметил, что и Габала, и Йокнеам является туристическими городами, поэтому могут обменяться информацией в этой сфере.

Р.Перес также сообщил, что в городе проводится множество мероприятий, связанных с Азербайджаном. Он сказал, что в городе живет 250-300 выходцев их Азербайджана, которые довольно активны: "Подтверждением этому можно назвать то, что я - выходец из Азербайджана, являюсь заместителем мэра".