Вице-канцлер: Австрия заинтересована в привлечении инвестиций из Евросоюза в Азербайджан

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Австрия заинтересована в привлечении инвестиций из Евросоюза в Азербайджан, привозе австрийских технологий в страну и экспорте производимых здесь товаров".

Как сообщает Report, об этом сказал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, побывавший 19 сентября на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Гость также отметил, что австрийская сторона заинтересована в том, чтобы азербайджанские компании были представлены в их стране, и готова оказать поддержку в выводе азербайджанских товаров на рынки Евросоюза.