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    Вице-канцлер: Австрия заинтересована в привлечении инвестиций из Евросоюза в Азербайджан

    Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ "Австрия заинтересована в привлечении инвестиций из Евросоюза в Азербайджан, привозе австрийских технологий в страну и экспорте производимых здесь товаров".

    Как сообщает Report, об этом сказал вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе, побывавший 19 сентября на приеме у президента Азербайджана Ильхама Алиева.

    Гость также отметил, что австрийская сторона заинтересована в том, чтобы азербайджанские компании были представлены в их стране, и готова оказать поддержку в выводе азербайджанских товаров на рынки Евросоюза.

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