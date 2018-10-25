© Report/Elchin Murad

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ Открывшийся сегодня VI Бакинский международный гуманитарный форум продолжает работу в пленарных сессиях.

Как сообщает Report, в рамках первой пленарной сессии на тему "Образование и наука в контексте развития человеческого капитала" участники обсудили вопросы ускорения необходимых для современного периода изменений в педагогике с учетом подготовки лучших систем образования для различных периодов, мобилизацию образования во имя мира, обращения к самостоятельному и постоянному образованию и др.

Сессия состоялась при модераторстве ректора Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, академика Урхана Алекперова.

В ней приняли участие министр образования Азербайджана Джейхун Байрамов, председатель Экономического и Социального Совета ООН (ECOSOC) Инга Ронда, президент Национальной Академии Наук Акиф Ализаде, заместитель председателя Госдумы России Сергей Неверов, заместитель председателя Исполкома СНГ Агыбай Смагулов, министр образования Черногории Дамир Шехович и др.