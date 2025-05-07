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Вьетнамские СМИ: У Ханоя и Баку есть значительные перспективы для развития нефтегазового сотрудничества

Вьетнамские СМИ: У Ханоя и Баку есть значительные перспективы для развития нефтегазового сотрудничества За первые три месяца 2025 года товарооборот между Вьетнамом и Азербайджаном превысил $100 млн, что почти вдвое больше, чем за весь 2024 год.
Внешняя политика
7 мая 2025 г. 11:52
Вьетнамские СМИ: У Ханоя и Баку есть значительные перспективы для развития нефтегазового сотрудничества

За первые три месяца 2025 года товарооборот между Вьетнамом и Азербайджаном превысил $100 млн, что почти вдвое больше, чем за весь 2024 год.

Как передает Report, об этом сообщила вьетнамская газета Vietnamplus.

По данным издания, экономическое сотрудничество между двумя странами демонстрирует устойчивый рост: если в 2022 году двусторонний оборот достигал $702,5 млн, то в 2023 году он составил около $250 млн, а в 2024 году – около $52 млн.

Вьетнам экспортирует в Азербайджан компьютеры, телефоны и комплектующие, а также морепродукты. В свою очередь, из Азербайджана импортируются сырая нефть и нефтепродукты.

Сотрудничество Ханоя и Баку развивается и в других сферах – обороне, науке, технологиях, образовании, подготовке кадров, культуре и туризме. В частности, образование и подготовка специалистов являются традиционными направлениями партнерства. Издание отмечает, что в советский период Азербайджан оказывал помощь Вьетнаму в обучении студентов и подготовке специалистов, и сейчас стороны завершили переговоры по новому соглашению в этой сфере.

В издании подчеркивается, что у двух стран есть значительные перспективы в расширении рынков сбыта, развитии нефтегазового сектора и кадрового взаимодействия.

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Версия на азербайджанском языке Vyetnam KİV: "Hanoy və Bakı arasında neft-qaz sahəsində əməkdaşlığın inkişafı üçün böyük perspektivlər var"
Версия на английском языке Vietnamese media: Hanoi and Baku have significant prospects for developing oil and gas cooperation

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