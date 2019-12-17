Вьетнам заинтересован в инвестициях Азербайджана

Азербайджан и Вьетнам имеют большой потенциал для углубления сотрудничества.

Как сообщает Report со ссылкой на вьетнамские СМИ, об этом заявил председатель Народного комитета Ханоя Нгуен Дык Чунг на встрече с посолом Азербайджана во Вьетнаме Анаром Имановым.

"Мы заинтересованы в развитии двусторонних отношений. Кроме того, Вьетнам, в частности, его отдельные регионы и области крайне заинтересованы в инвестициях Азербайджана", - сказал он.

Нгуен Дык Чунг выразил уверенность, что в случае если Баку и Ханой станут городами-побратимами, это послужит на благо развития сотрудничества столиц двух стран.

Посол Азербайджана в свою очередь отметил, что двусторонние отношения между двумя странами также укрепляются взаимными визитами высокого уровня. Он также подчеркнул туризм и образование, как наиболее интересные сферы сотрудничества между Баку и Ханоем.