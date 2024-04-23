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Ветеран БАМа: Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве СССР, то Союз бы процветал

Ветеран БАМа: Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве СССР, то Союз бы процветал Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве Советского Союза, это привело бы к новому витку развития и процветания Союза.
Внешняя политика
23 апреля 2024 г. 10:01
Ветеран БАМа: Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве СССР, то Союз бы процветал

Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве Советского Союза, это привело бы к новому витку его развития и процветания.

Как передает Report, об этом журналистам заявил бывший начальник штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМа в 1974–1983 гг. Юрий Вербицкий.

Он описал, как внимательно следил за строительством азербайджанцами постоянной станции на БАМе и сооружением постоянного поселка: "Все было выполнено в национальном стиле и все было великолепно. После успешного завершения этого проекта они приступили к строительству еще одной станции - Ангоя, вокзал которой назван в честь Гейдара Алиева".

Вербицкий также выразил глубокую благодарность Гейдару Алиеву за его руководство проектом БАМ.

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Версия на азербайджанском языке BAM veteranı: Heydər Əliyev SSRİ rəhbərliyində qalsaydı, İttifaq inkişaf edərdi

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