Ветеран БАМа: Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве СССР, то Союз бы процветал

Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве Советского Союза, это привело бы к новому витку развития и процветания Союза.

Если бы Гейдар Алиев остался в руководстве Советского Союза, это привело бы к новому витку его развития и процветания.

Как передает Report, об этом журналистам заявил бывший начальник штаба ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМа в 1974–1983 гг. Юрий Вербицкий.

Он описал, как внимательно следил за строительством азербайджанцами постоянной станции на БАМе и сооружением постоянного поселка: "Все было выполнено в национальном стиле и все было великолепно. После успешного завершения этого проекта они приступили к строительству еще одной станции - Ангоя, вокзал которой назван в честь Гейдара Алиева".

Вербицкий также выразил глубокую благодарность Гейдару Алиеву за его руководство проектом БАМ.