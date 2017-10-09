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    Весенняя сессия ПА НАТО пройдет в Варшаве

    Руководитель делегации Италии в ПА НАТО Паоло Алли вновь избран президентом структуры

    Бухарест. 9 октября. REPORT.AZ/ Завершилась 63-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте.

    Как сообщает Восточно-Европейское бюро Report, сегодня на пленарном заседании приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Румынии Йоханнис Клаус.

    В своем выступлении Й.Столтенберг коснулся задач, стоящих перед организацией, и новых вызовов, миссии в Косово и Афганистане, отношений с Россией, усиления Восточного крыла Альянса - Черноморского региона, борьбы с ИГИЛ и других вопросов.

    В конце заседания прошли выборы президента Парламентской Ассамблеи НАТО. Руководитель делегации Италии в ПА НАТО Паоло Алли вновь был избран руководителем структуры.

    Очередная весенняя сессия ПА НАТО состоится в мае 2018 года в столице Польше Варшаве.

    Отметим, что генсек НАТО Й.Столтенберг сегодня также посетил базу в городе Крайова на юго-западе Румынии, в которой расположена многонациональная бригада организации.

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