Весенняя сессия ПА НАТО пройдет в Варшаве

Бухарест. 9 октября. REPORT.AZ/ Завершилась 63-я ежегодная сессия Парламентской Ассамблеи НАТО в Бухаресте.

Как сообщает Восточно-Европейское бюро Report, сегодня на пленарном заседании приняли участие генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Румынии Йоханнис Клаус.

В своем выступлении Й.Столтенберг коснулся задач, стоящих перед организацией, и новых вызовов, миссии в Косово и Афганистане, отношений с Россией, усиления Восточного крыла Альянса - Черноморского региона, борьбы с ИГИЛ и других вопросов.

В конце заседания прошли выборы президента Парламентской Ассамблеи НАТО. Руководитель делегации Италии в ПА НАТО Паоло Алли вновь был избран руководителем структуры.

Очередная весенняя сессия ПА НАТО состоится в мае 2018 года в столице Польше Варшаве.

Отметим, что генсек НАТО Й.Столтенберг сегодня также посетил базу в городе Крайова на юго-западе Румынии, в которой расположена многонациональная бригада организации.