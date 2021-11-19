О нас
Report Georgia
Аудио новости

Вероника Бард: Положен конец конфликту, парализующему регион в течение 30 лет

Вероника Бард: Положен конец конфликту, парализующему регион в течение 30 лет 15:44
Внешняя политика
19 ноября 2021 г. 16:22
Вероника Бард: Положен конец конфликту, парализующему регион в течение 30 лет

”Геополитические изменения, произошедшие за последний год на Южном Кавказе, через 30 лет могут стать новым примером для всех постсоветских стран".

Об этом европейскому бюро Report сказала шведский экс-председатель ОБСЕ, эксперт Вероника Бард.

Она отметила, что в настоящее время на Южном Кавказе созданы благоприятные условия для того, чтобы навсегда положить конец 30-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном, парализующему регион:

"Считаю, что стороны должны проявить волю до конца, чтобы завершить процесс, держаться подальше от реваншистских настроений во имя будущего благосостояния народов. Сегодня на Южном Кавказе практически выполнены требования важных резолюций Совбеза ООН. От сторон требуется сохранить это до конца. Мир движется к новым реалиям, где судьба стран не должна зависеть от сторонних империалистических сил, а от воли своих народов", - добавила она.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Veronica Bard: Conflict in South Caucasus coming to an end
Версия на азербайджанском языке Veronika Bard: “Cənubi Qafqazda regionu 30 ildir iflic edən münaqişəyə son qoyulur”

Другие новости из категории

Лавров: Уверен, что трехсторонняя встреча по Карабаху состоится
Лавров: Уверен, что трехсторонняя встреча по Карабаху состоится
19 ноября 2021 г. 16:21
Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается
Залкалиани: Работа по делимитации и демаркации границ с соседями продолжается
19 ноября 2021 г. 16:20
Международное сообщество в очередной раз поддержало инициативу президента Азербайджана
Международное сообщество в очередной раз поддержало инициативу президента Азербайджана
19 ноября 2021 г. 15:46
Давид Залкалиани: Региональная политика Грузии направлена на взаимовыгодное сотрудничество
Давид Залкалиани: Региональная политика Грузии направлена на взаимовыгодное сотрудничество
19 ноября 2021 г. 15:38
Председатель ОБСЕ и глава МИД России обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
Председатель ОБСЕ и глава МИД России обсудили ситуацию на азербайджано-армянской границе
19 ноября 2021 г. 15:02
Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией
Глава МИД: Грузия стала первой страной-посредником между Азербайджаном и Арменией
19 ноября 2021 г. 14:57
Кортунов: Cотрудничество России с Азербайджаном должно быть более широким
Кортунов: Cотрудничество России с Азербайджаном должно быть более широким
19 ноября 2021 г. 12:02
МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции
МИД Азербайджана поблагодарил страны ООН за поддержку резолюции
19 ноября 2021 г. 11:51
Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе
Эльшад Искендеров: Выполнение условий трехстороннего заявления важно для безопасности в регионе
19 ноября 2021 г. 11:41
Посол России: Вопрос определения азербайджано-армянской границы стоит на повестке
Посол России: Вопрос определения азербайджано-армянской границы стоит на повестке
19 ноября 2021 г. 11:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi