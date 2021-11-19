Вероника Бард: Положен конец конфликту, парализующему регион в течение 30 лет

15:44

”Геополитические изменения, произошедшие за последний год на Южном Кавказе, через 30 лет могут стать новым примером для всех постсоветских стран".

Об этом европейскому бюро Report сказала шведский экс-председатель ОБСЕ, эксперт Вероника Бард.

Она отметила, что в настоящее время на Южном Кавказе созданы благоприятные условия для того, чтобы навсегда положить конец 30-летнему конфликту между Арменией и Азербайджаном, парализующему регион:

"Считаю, что стороны должны проявить волю до конца, чтобы завершить процесс, держаться подальше от реваншистских настроений во имя будущего благосостояния народов. Сегодня на Южном Кавказе практически выполнены требования важных резолюций Совбеза ООН. От сторон требуется сохранить это до конца. Мир движется к новым реалиям, где судьба стран не должна зависеть от сторонних империалистических сил, а от воли своих народов", - добавила она.