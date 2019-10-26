Глава МИД Боливии: Верим, что во время председательства Азербайджана будут решены многие вопросы

XVIII саммит Движения неприсоединения - это очень важное историческое событие, целью которого является улучшение межгосударственных отношений.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил глава МИД Боливии Диего Пари Родригез.

"Убеждены, что во время председательства Азербайджана в организации будут решены многие вопросы. Мы, как Боливия, всегда поддерживали кандидатуру Азербайджана", - сказал он.

Министр также подчеркнул важность Бандунгских принципов, гарантирующих защиту суверенитета и территориальной целостности стран. Говоря о проведении в его стране 20 октября президентских выборов, он отметил, что их результаты были оглашены вчера и что Эво Моралес - законно избранный президент страны: "Его победа - это победа всего народа Боливии".