 Наверх

Глава МИД Боливии: Верим, что во время председательства Азербайджана будут решены многие вопросы

Верим, что во время председательства Азербайджана будут решены вопросы

XVIII саммит Движения неприсоединения - это очень важное историческое событие, целью которого является улучшение межгосударственных отношений. 

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс-конференции заявил глава МИД Боливии Диего Пари Родригез. 

"Убеждены, что во время председательства Азербайджана в организации будут решены многие вопросы. Мы, как Боливия, всегда поддерживали кандидатуру Азербайджана", - сказал он. 

Министр также подчеркнул важность Бандунгских принципов, гарантирующих защиту суверенитета и территориальной целостности стран. Говоря о проведении в его стране 20 октября президентских выборов, он отметил, что их результаты были оглашены вчера и что Эво Моралес - законно избранный президент страны: "Его победа - это победа всего народа Боливии".

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!