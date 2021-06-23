Верховный представитель ООН: Я всегда считал себя другом Азербайджана

"В своем заявлении в Агдаме, итоговом заявлении я сказал, что переживаю смешанные чувства. Во-первых, я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни".

"В своем заявлении в Агдаме, итоговом заявлении я сказал, что переживаю смешанные чувства. Во-первых, я стал свидетелем того, чего никогда не видел в своей политической и профессиональной жизни".

Как сообщает Report, об этом верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос сказал на встрече с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым.

"Ничего нет, все полностью разрушено. Печально, что в XXI веке можно стать свидетелем такого факта. Во-вторых, считаю свою поездку в Агдам успешной, так как Ваш специальный представитель показал мне план на будущее. Это – большой взгляд, господин президент. Возможность увидеть дороги, занятость людей, динамику, порождает чувство большой гордости.

Азербайджан всегда развивался, и это развитие станет еще более динамичным. Я всегда считал себя другом Азербайджана, и сегодня горжусь тем, что нахожусь вместе с Вами и, выполняя новую миссию в качестве верховного представителя Альянса цивилизаций ООН, стараюсь оказать поддержку Вашим усилиям, Вашим министерствам иностранных дел и культуры.

Благодарю за оказанный мне прием и возможность рассмотреть работу, которую мы можем совместно выполнить", - подчеркнул он.