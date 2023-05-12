Верховный представитель ООН: Счастлив, что мне выпал шанс встретиться с Гейдаром Алиевым

"Я очень счастлив, что мне выпал шанс встретиться с Гейдаром Алиевым".

"Я очень счастлив, что мне выпал шанс встретиться с Гейдаром Алиевым".

Об этом американскому бюро Report заявил верховный представитель Альянса цивилизаций ООН Мигель Анхель Моратинос, участвовавший в церемонии открытия бюста общенационального лидера в постоянном представительстве Азербайджана при ООН.

"Я горжусь тем, что сегодня Азербайджан является полностью независимым и суверенным государством и играет особую роль в процессах, происходящих в мире", - сказал он.

Мигель Анхель Моратинос также поделился своими воспоминаниями о Гейдаре Алиеве: "Для меня большая честь участвовать в важной символической церемонии, посвященной 100-летию Гейдара Алиева. В бытность министром иностранных дел Испании (2004-2011 годы - ред.) несколько раз посещал Азербайджан. Однако моя встреча с ним совпала, когда я был спецпредставителем Европейского Союза по Южному Кавказу. Для меня было большой честью познакомиться с Гейдаром Алиевым".