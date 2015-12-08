Верховный представитель ЕС направила письмо президенту Азербайджана

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини направила письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву в связи с аварией на 10-ом блоке на месторождении "Гюнешли".

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС, в письме Ф.Могерини выразила свои соболезнования в связи со случившимся. "От имени ЕС она выразила искренние соболезнования семьям и близким погибших, ее опасения за судьбу пропавших без вести, и пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим", - отметили в пресс-службе ЕС.