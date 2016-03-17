​Верховный представитель ЕС поприветствовала подписанное президентом Азербайджана распоряжение о помиловании

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Верховный представитель ЕС по внешней политике и вопросам безопасности Федерика Могерини поприветствовала подписанное сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым распоряжение о помиловании, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Сегодня президент Азербайджана помиловал 148 человек, включая представителей политических партий, НПО и журналистов, по случаю праздника Новруз. Это позитивный шаг, который мы давно ожидали, этот вопрос обсуждался в ходе моего визита в Азербайджан 29 февраля", - говорится в заявлении Ф. Могерини.

Верховный представитель ЕС выразила надежду, что дальнейшие шаги будут предприниматься в данном направлении. "Независимое и разнообразное гражданское общество является важным вкладом в благосостояние страны и ее стабильность", - отметила Могерини.