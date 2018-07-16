Верховный представитель ЕС констатировала прогресс в "Восточном партнерстве"

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ ЕС констатирует прогресс в работе со всеми шестью странами-участницами "Восточного партнерства", в октябре намечены переговоры на министерском уровне.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом журналистам заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини.

"Со всеми шестью странами "Восточного партнерства" мы продвинулись вперед. Каждый по-своему, но я бы сказала, что прогресс есть, и работа, которую мы с ними делаем, чрезвычайно важна не только для них, но и для нас", - сообщила она.

По ее словам, ЕС намерена подготовить встречу на уровне главы МИД стран-участниц "Восточного партнерства", которая пройдет в октябре.

"Так что у нас будет дискуссия о нашей поддержке партнеров, которые для нас являются чрезвычайно важными, ключевыми друзьями", - отметила Ф.Могерини перед началом заседания совета по иностранным делам ЕС.

Отметим, что программа "Восточное партнерство", направленная на сближение ЕС с шестью восточными соседями - Азербайджаном, Арменией, Грузией, Украиной, Молдовой и Беларусью, стартовала в 2009 году на саммите в Праге. Ее инициаторами стали Польша и Швеция.